San Paolo celebra il simbolo della sua gastronomia

San Paolo di Civitate ha dedicato due giornate al torcinello, uno dei simboli della propria tradizione gastronomica. L’1 e il 2 agosto la manifestazione “Il Torcinello – Tradizione e gusto sanpaolese” ha richiamato cittadini e visitatori tra degustazioni, momenti culturali e iniziative dedicate a una delle specialità più rappresentative della cucina locale e della Capitanata. Promossa dal Comune di San Paolo di Civitate, con il patrocinio di Pugliapromozione e organizzata in collaborazione con One Eventi, l’iniziativa è nata con l’obiettivo di tramandare la cultura del torcinello. Via Zuppetta, corso Umberto e piazza XX Settembre hanno ospitato degustazioni, laboratori esperienziali, spettacoli e musica dal vivo, trasformando il centro cittadino in un percorso dedicato ai sapori e alle tradizioni del territorio. La principale novità dell’edizione 2026 è stata il ritorno al format itinerante, ispirato alla tradizione originaria degli anni Sessanta. Un percorso che ha restituito autenticità alla manifestazione, consentendo ai visitatori di degustare i torcinelli davanti alle cinque storiche macellerie protagoniste dell’evento: quelle di Michele Liuzzi, Franco Pignatelli, Mario Di Virgilio, Franco Venditti e Leonardo Liuzzi. Un modo per riportare la festa nei luoghi dove questa tradizione è nata e continua a vivere ogni giorno. Per i macellai di San Paolo di Civitate, infatti, il torcinello non è soltanto una specialità gastronomica, ma un’eredità familiare e culturale che accompagna la loro vita fin dall’infanzia. Molti ricordano di aver respirato il clima della festa sin da bambini, seguendo i nonni e i padri durante le prime edizioni già negli anni Sessanta. Il torcinello rappresenta, quindi, un elemento fondamentale dell’identità di San Paolo di Civitate, un patrimonio culturale che racconta il territorio e che, allo stesso tempo, costituisce una risorsa importante anche per l’economia locale.Ad inaugurare ufficialmente la manifestazione sono stati il sindaco di San Paolo di Civitate, Costantino Rubino, insieme agli assessori Ivan De Santo e Pasquale Volgarino. «È un’edizione diversa rispetto al passato, non ci sostituiamo a nessuno ma abbiamo dato il massimo affinché questo evento potesse portare sul territorio gente. Abbiamo ricevuto in questi giorni tantissimi complimenti dalla cittadinanza perché siamo riusciti a valorizzare il torcinello sanpaolese, che è una nostra tradizione storica», ha dichiarato il sindaco Costantino Rubino.

Tra gli ospiti istituzionali presenti all’evento anche il presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, che ha voluto sottolineare il valore identitario dell’iniziativa: «A San Paolo di Civitate ho scoperto una cosa molto bella, cioè questa festa del torcinello che mi ha lasciato veramente stupito per la capacità attrattiva e per la genuinità dell’evento, che mantiene vive le tradizioni. Questa serata lascerà qualcosa di bello nella mia memoria». Presente anche la consigliera della Regione Puglia Graziamaria Starace, che ha evidenziato come la manifestazione rappresenti uno straordinario strumento di promozione del territorio: «Ho trovato un borgo molto accogliente, che vuole raccontare agli ospiti le nostre tradizioni, ossia i torcinelli che rappresentano una delle eccellenze della provincia di Foggia. Non c’è maniera migliore di raccontare la nostra terra agli ospiti se non attraverso una festa di piazza, un momento per stare insieme durante l’estate». La consigliera ha inoltre rivolto un plauso all’Amministrazione comunale per aver creduto fortemente nella manifestazione, dimostrando grande amore per la propria comunità.

In occasione dell’evento è stato inoltre possibile visitare il Museo Archeologico di San Paolo di Civitate, dove è emerso come il profondo legame tra il territorio e la cultura del cibo affondi le proprie radici nell’antichità. Ne sono testimonianza i corredi funerari esposti nelle sale del museo, nei quali spiedi e vasi destinati al consumo di cibo e bevande raccontano l’importanza del banchetto nella società antica. La presenza di questi oggetti suggerisce infatti che il consumo della carne arrostita rivestisse già allora un forte valore simbolico.



Pubblicato il 5 Agosto 2026