San Menaio, settembre-show con Paiella, Papaleo, Vernia e Cracco

Non è finita. L’Estate Vichese, nelle prossime serate, proseguirà nell’ampio e suggestivo piazzale della Stazione di San Menaio, a pochi metri dal mare della frazione balneare di Vico del Gargano. E’ lì che oggi, dalle ore 21.30, si terrà lo spettacolo di Max Paiella, “Storie di un Cantastorie”. Showman, autore, voce radiofonica e attore conosciuto e apprezzato in tutta Italia, Max Paiella, in questo originalissimo spettacolo, racconta le storie che legano il teatro e la cultura ai luoghi che ha imparato a conoscere e ad amare. Tra i suoi luoghi del cuore ci sono anche Vico del Gargano, San Menaio e Calenella che, dunque, troveranno un loro spazio di narrazione inedito e da una nuova prospettiva anche all’interno dello spettacolo di oggi. L’Italia dei borghi, delle frazioni, con i loro usi e costumi, è il filo conduttore di uno show allegro, scanzonato, che va avanti con il ritmo serrato e brillante che è sempre stata una delle caratteristiche delle performance artistiche e istrioniche di Max Paiella. Musica, comicità, personaggi dall’ironia multiforme e contagiosa sono gli ingredienti di uno show capace, al tempo stesso, di divertire, coinvolgere e insegnare molte cose dell’identità culturale italiana. L’ingresso allo spettacolo è a offerta libera. L’evento è organizzato dalla Pro Loco San Menaio e Calenella e dall’Amministrazione comunale di Vico del Gargano, in collaborazione Ferrovie del Gargano.

Il 3, 4 e 5 settembre, sempre nel piazzale della Stazione di San Menaio, si terrà il Gargano Arte Festival. Sabato 3 settembre, dalle 21.30, sarà Rocco Papaleo a raccontarsi al pubblico di San Menaio dialogando con il giornalista Stefano Meloccaro, direttore artistico del festival. L’attore e comico lucano, tra aneddoti, ironia e divagazioni musicali, racconterà se stesso, la sua filosofia, la carriera che lo ha portato a raccontare tra sorrisi e poesia personaggi e luoghi a cui è profondamente legato. Il pubblico di San Menaio, così, avrà la possibilità di conoscere da vicino uno degli attori più apprezzati degli ultimi anni, capace di riscuotere enorme successo al cinema e in televisione.

Domenica 4 era prevista la serata con l’intervista a Flavia Pennetta, ma l’ex tennista mondiale ha dovuto rinunciare per motivi personali; al suo posto, sempre con inizio alle 21.30, ci sarà Giovanni Vernia, comico, attore, produttore radiofonico e dj producer che divenne famoso per l’interpretazione del personaggio comico Jonny Groove, comparso per la prima volta a Zelig, e protagonista anche al cinema in un film diretto dallo stesso Vernia, “Ti stimo fratello”.

Lunedì 5 settembre, dalle 21.30, il piazzale della Stazione di San Menaio ospiterà Carlo Cracco, il più famoso tra gli chef stellati d’Italia, protagonista in questi anni di trasmissioni televisive, libri, interviste e spettacoli che, immancabilmente, mettono al centro amore e passione per la grande cultura della cucina italiana fra tradizione e innovazione. Lo chef, intervistato da Stefano Meloccaro, racconterà il suo legame con il Gargano, fatto di paesaggi naturali ed enogastronomici di straordinario valore ed eccezionale unicità. Anche il Gargano Arte Festival è organizzato dalla Pro Loco San Menaio e Calenella e dall’Amministrazione comunale di Vico del Gargano, in collaborazione con Ferrovie del Gargano.

