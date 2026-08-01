San Marco in Lamis ricorda i fratelli Luciani, vittime innocenti di mafia

A nove anni dalla strage, San Marco in Lamis ricorderà Luigi e Aurelio Luciani, i due fratelli agricoltori uccisi il 9 agosto 2017 nei pressi della vecchia stazione ferroviaria del centro garganico, vittime innocenti della mafia perché testimoni involontari dell’agguato mortale al boss di Manfredonia Mario Luciano Romito e al cognato Matteo De Palma. La commemorazione si svolgerà il prossimo 9 agosto proprio sul luogo dell’eccidio. “Da allora il loro nome è diventato il simbolo di una ferita che riguarda tutte e tutti noi, perché la mafia non colpisce solo le sue vittime, ma la libertà, la giustizia, il presente e il futuro di un’intera comunità”, sottolinea il coordinamento provinciale foggiano di Libera in una nota diffusa sui propri canali social.

“Nove anni non cancellano il dolore – prosegue Libera -. Ma ci ricordano una responsabilità: quella di non lasciare che il tempo trasformi una strage in una semplice ricorrenza. Ricordare Luigi e Aurelio significa scegliere da che parte stare, essere vicini ai loro familiari, custodire la verità della loro storia e ribadire, con la nostra presenza, che le mafie non possono rubare la nostra libertà”.

L’invito a partecipare è rivolto a cittadini, associazioni e istituzioni per condividere un momento di memoria che, come evidenzia l’associazione, rappresenta anche una scelta: quella di non voltarsi dall’altra parte, di non restare in silenzio e di non cedere alla rassegnazione, continuando a costruire una comunità fondata sulla giustizia sociale e sulla dignità. Un impegno che, conclude Libera, non appartiene soltanto ai familiari di Luigi e Aurelio, ma riguarda l’intera collettività.



Pubblicato il 1 Agosto 2026