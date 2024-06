San Lorenzo in Carmignano attende chiarezza oltre che luce e vita

San Lorenzo in Carmignano, la chiesa in zona Salice nuovo i cui lavori sono cominciati nel 2008-2009, è stata ristrutturata con un finanziamento Pis. È pronta ma non ancora in funzione. L’auspicio delle associazioni che da maggio scorso hanno segnalato la questione e invocato una tutela del bene, si rinnova con una pec agli assessori del Comune di Foggia Davide Emanuele e Giuseppe Galasso.

“Chiediamo accoratamente di affidare il bene alla Curia di Foggia, sempre che accetti, atto che ne garantirebbe un suo presidio e una sua funzione socio-culturale necessari alla sua tutela e alle esigenze spirituali della popolazione residente nell’area e dell’intera città di Foggia”.

Ma sono varie le problematiche tecnico-amministrative intorno all’immobile, da cui la difficoltà si affidarlo alla Curia. “Riguardano le proprietà circostanti la chiesa che sembrano non siano state espropriate e sicuramente non volturate”. Si starebbe cercando qualche incartamento utile, a fornire queste notizie sono le stesse associazioni che premono perché la chiesa cominci a funzionare. “Siamo certi che gli espropri sono stati sicuramente espletati, trattandosi di lavori che hanno usufruito di risorse di uno o più Fondi strutturali”.

Allegano alcuni documenti circa l’esproprio (non è ben chiaro se già passati al vaglio dei tecnici del Comune) e aggiungono: “Resterebbero da espletare solo le pratiche di frazionamento e voltura che in realtà abbiamo constatato con delle visure catastali, non essere state eseguite, anche se informalmente abbiamo appreso che esisterebbe l’affidamento di questa pratica già dal 2018 ma che manca la determina specifica per poter terminare l’iter volturale”.

Il timore delle associazioni Salice-Nuovo-San Lorenzo-APS, Italia Nostra, Legambiente Circolo Gaia, Arci Circolo Maria Schinaia di Foggia è che “l’assenza di un presidio d’interesse per la chiesa esponga la struttura ad atti vandalici o illeciti, purtroppo molto diffuse nell’area in questione, pregiudicandone la sicurezza e la conservazione. Complice anche la carenza di un contratto di alimentazione elettrica che pregiudica il funzionamento del sistema di videosorveglianza esistente e dell’illuminazione dell’intera area”.

Chiedono di essere informati e coinvolti sullo stato attuale delle pratiche interne “atte a definire la concessione auspicata, cercando di risolvere al più presto le criticità”.

Paola Lucino



Pubblicato il 5 Giugno 2024