San Giovanni Rotondo. Classica al parco, musica sotto le stelle

Il Concerto lirico sinfonico dal titolo “Classica al Parco – Musica sotto le stelle”, rinviato il 6 agosto a causa delle avverse condizioni meteo, si svolgerà martedì 25 agosto 2020 alle ore 21.00 presso il Parco del Papa a San Giovanni Rotondo.

L’evento nasce dalla voglia dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Michele Crisetti di ospitare, in collaborazione con l’Associazione Musicale Suoni del Sud, l’artista internazionale Matteo D’Apolito, cantante lirico. La serata ripercorrerà le pagine tra le più belle del melodramma e della canzone del ‘900 italiano. Ad affiancare il Basso-Baritono sangiovannese ci sarà il Soprano Marika De Letteriis Franchino, giovane artista in ascesa che si è già imposta sulle scene nazionali nel repertorio romantico e verista. A dirigere l’orchestra Suoni del Sudsarà la bacchetta di un’altra figura illustre di San Giovanni Rotondo: il Maestro Renata Russo, pianista e maestro collaboratore presso il teatro dell’opera di Roma.

La serata sarà presentata dalla giornalista Paola Russo, volto dell’emittente Padre Pio TV, e vuole rappresentare un vero e proprio messaggio di ripresa, non solo culturale, per il panorama artistico della Capitanata composto da cantanti e musicisti che hanno fatto della loro passione e talento il proprio mestiere, specie dopo il periodo drammatico della pandemia. La mission della serata è proprio quella di omaggiare tutte le vittime del Covid19 e gli operatori sanitari che per mesi si sono prodigati senza sosta nell’assistenza dei pazienti colpiti dal virus.

L’ingresso è gratuito e i posti, limitati, saranno contingentati secondo la normativa ministeriale.

