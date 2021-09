San Giovanni Rotondo avrà il suo “ Omaggio a Padre Pio”

Una manifestazione che catalizza l’ultima sfera estiva di un paese che del suo Santo ne fa vanto e ne rispetta pedissequamente la sua Santità.Una delle manifestazioni di interesse regionale che vede il Patrocinio della Regione Puglia, del Teatro Pubblico Pugliese, del Comune di San Giovanni Rotondo, della Federazione Mondiale del Folklore. Organizzata dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari guidata dall’inossidabile presidente Benito Ripoli, ha ottenuto il giusto supporto dalla Comunità dei Frati Cappuccini della Città del Santo.Una manifestazione ricca di eventi e di suggestivi momenti aggregativi e volti al riconoscimento per il lavoro svolto negli anni . Riconoscimenti per chi da 50 anni fa del Folklore vita e sentimento. Infatti il 5 settembre non si poteva non osservare il giusto tributo al gruppo folkloristico “ l’Eco del Gargano “ per la sua festa di compleanno che vede il gruppo della Città Garganica compiere ben 50 anni. Balli e canti, esibizioni e momenti di grande commozione vedrà partecipe il pubblico che assieperà la Piazza principale della Città, quella ospitante il Palazzo di Città. L’omaggio a Padre Pio continuerà il giorno 6 settembre con il momento di incontro a partire dalle ore 9,30, presso l’Hotel “ Parco delle Rose “ , per continuare presso lo Stadio Comunale “ Antonio Massa “ a partire dalle ore 16,00 dove le Nazionali della Federazione Italiana Tradizione Popolari, la Nazionale Attori e la rappresentativa dei Frati Cappuccini, Casa Sollievo e rappresentanti della Politica di Città, si sfideranno in un triangolare che vede favorita la Nazionale Attori che porterà il meglio dei suoi calciatori in quel di San Giovanni Rotondo per favorire una raccolta fondi a scopo benefico. Volti noti del cinema, della televisione per una causa nobile che vedrà finalmente gente sugli spalti a tifare i propri beniamini di “ Carabinieri “, “ Amici “, film e fiction di produzioni importanti quali Rai fiction. Un triangolare che vedrà premiare la squadra vincente e catapulterà il pubblico, a partire dalle ore 20,00 nella Piazza Municipio per assistere allo spettacolo musicale de i “ Suoni del Sud “ con la sua musica anni 60. Martedì 7 settembre l’Omaggio a Padre Pio chiuderà i battenti con un programma folto e decisamente appetibile, scenografico e mistico nel contempo. Si partirà alle ore 9,00 con il Convegno che si terrà presso la sede Mondiale della Federazione dal titolo “ La resilienza della Cultura Popolare a servizio del Futuro “. A seguire premiazioni dovute alla partecipazione al Concorso Scolastico “ La Pandemia ed il Folklore “. Alle ore 19,00 si terrà la suggestiva fiaccolata per Padre Pio. Alle ore 20,30 a compimento di una tre giorni emozionante e magicamente volta al Santo, un mini concerto di Piazza con Dario Sebastiani, Maria Luigia Martino, Attilio Fontana.

