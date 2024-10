L’inno del Foggia Calcio e un lunghissimo applauso ha accolto sul campo della stadio Zaccheria i feretri di Michele Biccari 17 anni,Gaetano Gentile 21 anni e

Samuel Del Grande 13 anni, i tre ragazzi tifosi del Foggia morti domenica sera in un incidente stradale a Potenza. Sulle bare bianche le maglie della squadra del calcio del Foggia,della tifoseria e tantissime sciarpe di tifoserie giunte da ogni parte d’Italia. Prima della funzione religiosa davanti alle bare ha sfilato un corteo degli Ultras 1980, il gruppo di tifosi di cui faceva parte i tre ragazzi. Quasi diecimila le persone che stanno assistendo alle esequie. Presente anche il ministro dello

sport Andrea Abodi. “Ritrovarsi dolorosamente in occasioni come queste – ha detto il ministro – e’ il segno di una umanita’ che c’e’. E’ la testimonianza di sentimenti che ci sono e che, troppo spesso vengono sacrificati. Dobbiamo cercare di renderli piu’ presenti nelle nostre giornate. Con poco si puo’ fare molto. Non bisogna aspettare una giornata dolorosa, come questa, per dimostrarlo. Gli ultras sono una risorsa cosi’ come tutte le tifoserie. Il calcio senza tifosi non esiste”.”Samuel, Michele e Gaetano saranno gli angeli custodi dello Zaccheria”. Lo ha detto Luciano Mazzola uno dei responsabili della tifoseria ultras 1980 al termine dei

funerali. Poi rivolgendosi alle famiglie delle tre vittime ha detto “Noi non vi abbandoneremo mai” chiudendo il sup intervento con un appello alla squadra di calcio del Foggia che milita in serie C. “Questi ragazzi – ha detto – avevano un sogno nel cassetto. Vincere il campionato. Vincetelo per loro”. Al termine tutti i tifosi, anche quelli provenienti da altre parti d’Italia e tutta la squadra di calcio del Foggia sono andati sotto la curva Nord dello stadio attendendo l’arrivo dei tre feretri scandendo i loro nomi.



Pubblicato il 17 Ottobre 2024