Sammy Basso, vescovo Vicenza: “Non escludo beatificazione”

(Adnkronos) – ''In questi giorni è emerso il profilo spirituale di Sammy, che ha espresso una santità nella vita ordinaria assieme a una profondità interiore straordinaria. Non escludo la possibilità di aprire per lui, tra 5 anni, come prevede l’attuale procedura canonica, la causa di beatificazione''. Lo ha detto, secondo quanto riporta l'Avvenire, il vescovo di Vicenza Giuliano Brugnotto ricordando Sammy Basso, il 28enne malato di progeria morto una settimana fa. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Ottobre 2024