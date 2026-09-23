Salvini: “Tra poco ci sarà la caccia al cristiano e la caccia all’ebreo”

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"Qua bisogna preoccuparsi della cristianofobia, non dell'islamofobia, tra poco ci sarà la caccia al cristiano e la caccia all'ebreo". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini presentando in conferenza stampa il pacchetto di norme contro l'integralismo islamico. Negli ultimio giorni, il dibattito politico è ruotato attorno al provvedimento annunciato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per porre un tetto alla presenza di studenti stranieri in classe a scuola. "Probabilmente per qualcuno del Pd il problema" di avere troppi alunni stranieri "non è rilevante perché molti di loro possono mandare i figli nelle scuole private della Ztl. Per il resto, nel mondo normale, è importante avere figli che possono essere messi in condizione di imparare", dice il leader della Lega. In provincia di Padova, un sindaco ha congelato la consegna della cittadinanza ad una donna che non capiva e non parlava italiano. "L'appello che faccio agli 8mila sindaci italiani che ogni giorno concedono cittadinanze è: 'se queste persone parlano una parola di italiano la cittadinanza non può essere concessa'. Sempre a sindaci e prefetti ho chiesto un censimento delle realtà islamiche abusive", dice Salvini. "La prima proposta" del pacchetto di norme contro l’integralismo islamico "è del 2017, se altri dopo anni ci danno una mano, noi siamo felici", afferma rispondendo ad sull'eventuale 'inseguimento' a Roberto Vannacci. "Vannacci sta votando continuativamente contro il governo, quando non lo attacca fa post contro il governo, in aula vota contro il governo: quindi la domanda va fatta a lui. Se uno continuativamente vota contro le mie idee, le mie proposte, le mie battaglie, i miei decreti non devi chiedere a me. Devi chiedere a lui di mettersi d'accordo con se stesso. Spero che votino, a differenza di tante altre volte, sul pacchetto no all'Islam politico portato avanti dalla Lega, spero che votino a favore", aggiunge Salvini.

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Pubblicato il 23 Settembre 2026