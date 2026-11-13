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Salvini: “Dalla primavera 100 addetti Fs Security su treni regionali della Lombardia”

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(Adnkronos) – “È in fase di firma in Regione Lombardia un protocollo per portare a partire dalla primavera 2027 i primi 100 addetti di Fs Security dai 19 ai 30 anni per fare sicurezza sui treni e sulle piccole stazioni Trenord”. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, intervenendo in collegamento all’evento per i 100 anni della quotazione in Borsa di Fnm a Palazzo Mezzanotte. Gli operatori – ha fatto sapere – lavoreranno “dalle 6 alle 24, 7 giorni su 7, coprendo l’intero servizio. Qualcosa che esiste a livello nazionale e finalmente arriva con squadre ad hoc a livello regionale: una buona notizia per lavoratori, studenti e pendolari”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Novembre 2026

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