Salvini: “Dal Codice degli appalti all’equo compenso a Salvacasa lavoriamo con gli ingegneri”

(Adnkronos) – "Stiamo lavorando con i tecnici al correttivo del Codice appalti e all'equo compenso". Così, il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, in videocollegamento al 68° Congresso nazionale degli ingegneri d'Italia. "Con gli ingegneri abbiamo lavorato al nuovo Codice della strada – ricorda – insieme abbiamo scritto il 'Salvacasa', abbiamo seguito insieme il Piano nazionale sull'idrico senza inseguire solo l'emergenza. Il ruolo degli ingegneri è valorizzato, ritenete casa vostra il ministero". "L'Ia è sfidante e stimolante e non si può bloccare, ma dietro c'è la mano umana e ahimè l'errore". Ha detto il ministro riferendosi alla disconnessione degli impianti delle stazioni di Roma Termini e Tiburtina. "Sono un sostenitore dell'innovazione – sottolinea – e ben venga l'Ia, che però non potrà mai sostituire la professionalità degli ingegneri". —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Ottobre 2024