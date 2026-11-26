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Salvini: “”Costruiamo condono che aiuti a smaltire decine di migliaia di pratiche””
“La richiesta di sanatoria di centinaia di migliaia di immobili fermi anche da trent’anni arriva dai comuni. Ne ho parlato con il sindaco di Napoli prima. Lui è laico, vuole essere messo in condizione di dare risposta a queste 40.000 famiglie. Quindi stiamo costruendo una norma che sia a vantaggio dei comuni”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, a margine dell’Assemblea Anci in corso a Verona.
Pubblicato il 26 Novembre 2026