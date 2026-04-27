Salvini: “Casco, targa e assicurazione per il bene di chi usa i monopattini”

“La sicurezza stradale è sempre stata una delle mie priorità, sia come ministro sia come genitore. Nel primo anno di applicazione del nuovo Codice abbiamo registrato oltre 100 morti in meno e più di mille feriti in meno”. Questo il messaggio del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, durante la presentazione della prima targa per monopattini presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a Foggia. Salvini ha sottolineato l’importanza della responsabilità al volante, auspicando che il buon senso continui a contribuire ai risultati positivi finora raggiunti. Ha poi aggiunto che anche i monopattini, spesso coinvolti in incidenti con conseguenze gravi, richiedono maggiore regolamentazione. Alcuni, infatti, riescono a raggiungere velocità elevate di 40, 50 o persino 60 km/h, anche grazie a modifiche non conformi. Il ministro ha evidenziato come nella struttura visitata verranno realizzati i contrassegni ufficiali: le targhe destinate a tutti i monopattini. Ha ricordato che l’uso del casco è già obbligatorio, pur constatando che molti continuano a non indossarlo. Ha inoltre esortato le polizie locali a sensibilizzare gli utenti al rispetto delle regole. L’obbligo di casco, targa e assicurazione mira sia alla tutela di chi utilizza il monopattino, sia a garantire supporto alle vittime di eventuali incidenti, che oggi si trovano prive di possibilità di risarcimento diretto. Per ora, ha concluso Salvini, l’intervento si concentra sui monopattini. Con il mondo delle biciclette e delle due ruote in generale si aprirà un dialogo successivo. Questo ambito sta infatti molto a cuore al ministro, che ha ribadito l’impegno del governo negli investimenti per realizzare piste ciclabili moderne e sicure. Tuttavia, al momento non è prevista l’introduzione di targa e assicurazione per le biciclette.



Pubblicato il 27 Aprile 2026