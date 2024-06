Salvini canta ‘Generale’, la dedica a Vannacci e “alla Francesca” – Video

(Adnkronos) –

Matteo Salvini canta 'Generale' di Francesco De Gregori e la dedica (non solo) al generale Vannacci, candidato alle europee nelle liste della Lega. Intercettato dal Karaole Reporter di Radio Rock 106.6 Fm Dejan Cetnikovic il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti risponde all’intervistatore che gli chiede un parere su una dichiarazione fatta da Vannacci sempre al suo microfono qualche tempo prima quando, dopo aver cantato 'La Locomotiva' di Guccini, aveva dichiarato che per lui la musica non ha colore politico. “Ha ragione Vannacci, io sono cresciuto a pane, Milan e De Andrè, l’arte non ha colore!”, commenta Salvini secondo il quale però, quella di De Gregori è una "bellissima canzone di amore che dedico alla Francesca" Verdini. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Giugno 2024