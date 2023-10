Salvini accusa Hamas per strage Gaza, profilo X leghista ribolle: “Vergognati”, “serve cautela”

(Adnkronos) – E' una levata di scudi contro Matteo Salvini quella che parte sul profilo social X, ex Twitter, del vicepremier e ministro per le Infrastrutture dopo il post in cui il leghista sposa la tesi che dietro la strage all'ospedale di Gaza ci sia Hamas. Nel giro di pochi minuti a Salvini -che parla di "dati, in forma di video, intercettazioni e analisi di geolocalizzazione, che evidenziano il ruolo di Hamas", aggiungendo poi che "storicamente i terroristi islamici non si sono mai fatti scrupoli"- replicano a decine. Tra haters seriali, presunti bot, profili fake e qualcuno che ci mette la faccia, Salvini finisce nel tritacarne tra accuse di mancata prudenza, di supponenza e faziosità. DÔNGU scrive: "Storicamente sei un ladro bugiardo, quindi qualsiasi cosa scrivi o dici per me è una bugia. Quando ci saranno dati "certi" ed indipendenti allora potrai commentare, ma ormai non sei più credibile comunque, faresti meglio a ritirarti". @Rencartx rincara la dose: "Ma VERGOGNATI. Anzi, VERGOGNATEVI. Quello che sta facendo Israele è immondo, siete solo in grado di dire le vostre bestialità seduti comodi dai vostri uffici senza essere minimamente consapevoli della realtà di quel posto. Più di due milioni chiusi in una gabbia a morire, che Dio…". @SherifAshrafA non risparmia le sue accuse: "Tu devi solo tacere razzista … sei politicamente morto, supporti l’israele nazista terrorista e ora spudoratamente copri i crimini di guerra di israele". E @jancarlosiani spiega le parole del vicepremier, accusandolo di essere troppo sbilanciato a favore di Gerusalemme: "la paura di Israele fa novanta con i nostri pseudo politici, mamma mia quanto mi fate vergognare di essere italiano". @milito_leonardo critica la tempistica delle parole di Salvini ("'Qualcuno ha commentato in modo affrettato'", da che pulpito…"). Stessa linea da @Bejje77: E Lei ministro… In termini di commenti affrettati… Diciamo che se ne intende parecchio". @FFmari80 promette di non votarlo più: "Hai perso il mio voto. Mai più un pagliaccio!!!", @fabio71962 accusa: "Tu hai già emesso una sentenza mi pare, quindi non aggiungere coglionate al tuo già discutibile tweet". @mariarosariaFo8 lo invita alla prudenza: "Ma tu sei un ministro e mi rappresenti!!! Potresti per favore essere più cauto ed esprimerti in linea con il tuo ruolo??". Qualcuno come @Mela936 rispolvera vecchie accuse alla Lega. "Quando pagherete il prezzo dei 49mln? Storicamente siete degli infami bugiardi @PenelopeVr46 scrive: "smettila di fare altre figure, è una situazione in cui la prudenza è fondamentale, oltretutto esponete tutti noi a ritorsioni", lo stesso utente invita a seguire l'esempio di Mosca: "Guarda cosa fa la Russia, che si attiva verso l'Onu e a livello internazionale, non a gridare su twitter". Infine Fulvia gli ricorda la posizione americana (Biden non lo sa, dice che investigherà. E tu l'hai già capito? Genio…). —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Ottobre 2023