“Salviamo la parte nord del Gargano dall’erosione delle coste”

“È necessario riaccendere i riflettori sulla questione dell’erosione delle coste che in alcuni punti della parte nord del Gargano sta determinando effetti devastanti”. Il consigliere regionale di Forza Italia Paolo Dell’Erba evidenzia la necessità di concentrare l’attenzione su una problematica che rischia di cancellare tutta una zona costiera nella parte tra Chieuti e S.Menaio dove la spiaggia rischia di sparire completamente.

“Mi auguro di non essere il solo ad accorgersi che la situazione peggiora di anno in anno – commenta Paola Dell’Erba – e che l’assenza di frangiflutti lungo tutto il tratto di costa garganica rende la costa vulnerabile, cosa che invece non sta accadendo da Termoli a salire per tutta la parte Adriatica dove questo tipo di intervento è stato fatto da anni. Sarà necessario trovare una soluzione per consentire anche le attività di trasporto in mare dei massi frangiflutti, che in quel tratto costiero è più complesso, problematica che potrebbe essere superata con alcune azioni preventive. In passato sono stati approvati a livello europeo dei progetti ma per quello che ci è dato sapere non hanno risolto il problema. E’ necessario che i rappresentanti del nostro territorio si muovano a livello di Parlamento italiano ed europeo per fare il punto della situazione e sostenere un’azione determinata per salvare la costa garganica che subisce le conseguenze di un dissesto idrogeologico di particolare rilevanza”.



Pubblicato il 26 Agosto 2023