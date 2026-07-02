Attualità

Salute, Siracusano (Css): “Educare a utilizzo più corretto degli strumenti digitali”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Quando si parla di salute mentale dei giovani nell’era degli algoritmi “le strategie da mettere in atto possono essere di tipo regolatorio, cercando di educare a un utilizzo più corretto di tutti questi strumenti. Ma, soprattutto, quello che va capito è che il cambiamento antropologico e tecnologico non solo è irrinunciabile, ma è una parte evolutiva dell'essere umano. In questa evoluzione dobbiamo quindi individuare nuovi paradigmi e nuove modalità per riuscire a far sì che questi strumenti siano promotori di salute e non causa di disagio”. Così Alberto Siracusano, coordinatore del tavolo tecnico della Salute mentale e presidente del Consiglio superiore di sanità e professore emerito di psichiatria all'università di Roma Tor Vergata, intervenedo all’incontro ‘La salute mentale dei giovani nell’era degli algoritmi. Una sfida per famiglia, scuola e società’, organizzato presso il Centro studi americani a Roma. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Terremoto Venezuela, vivo dopo 8 giorni sotto le macerie: le 3 variabili perché accada

14 minuti fa

Sostenibilità, Vittimberga (Inps): “Priorità intero sistema economico”

16 minuti fa

Pichetto a Federmanager: “Necessaria capacità visione da parte di chi ha esperienza manageriale”

23 minuti fa

Fisco, Savino: “Governo lavora per sistema più equo moderno e favorevole a crescita”

29 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio