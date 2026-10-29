Attualità
Salute: Quintavalle (Fiaso), ‘Riadattare il sistema sanitario con la One Health’
“Siamo diventati un paese centenario, ma dobbiamo riadattare tutte le nostre risorse alla luce delle nuove terapie farmacologiche, genomiche, medicina di precisione. Il Global Curriculum One Health servirà a formare professionisti capaci di integrare salute umana e animale, ambiente e area clinica, favorendo risposte rapide alle emergenze.” Lo afferma Giuseppe Quintavalle, presidente Fiaso e referente dei rapporti istituzionali di One Health Foundation, in occasione del convegno nazionale One Health Foundation all’Auditorium del Ministero della Salute.
Pubblicato il 29 Ottobre 2026