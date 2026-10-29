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Salute: Quintavalle (Fiaso), ‘Riadattare il sistema sanitario con la One Health’

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“Siamo diventati un paese centenario, ma dobbiamo riadattare tutte le nostre risorse alla luce delle nuove terapie farmacologiche, genomiche, medicina di precisione. Il Global Curriculum One Health servirà a formare professionisti capaci di integrare salute umana e animale, ambiente e area clinica, favorendo risposte rapide alle emergenze.” Lo afferma Giuseppe Quintavalle, presidente Fiaso e referente dei rapporti istituzionali di One Health Foundation, in occasione del convegno nazionale One Health Foundation all’Auditorium del Ministero della Salute.


Pubblicato il 29 Ottobre 2026

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