(Adnkronos) – “Neurologia e psichiatria devono unire gli sforzi per rendere la vita delle persone che soffrono dei disturbi legati alla salute cerebrale”, ha dichiarato Alessandro Bertolino, professore di Psichiatria dell’Università di Bari, a margine del terzo appuntamento dell’International Alliance on Brain Health a Roma. “Queste due branche sono accomunate, ad esempio, dai fattori di rischio genetici, laddove i disturbi neurologici possono mediare disturbi psichiatrici e viceversa. L’iniziativa dell’International Alliance arriva in un momento particolarmente opportuno, timely come direbbero gli inglesi, in cui neurologia e psichiatria, pur mantenendo le rispettive specificità, sono chiamate a unire le proprie competenze per promuovere un approccio integrato alla salute del cervello”.

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Pubblicato il 28 Novembre 2026