Salute, Pregliasco: “Enterovirus killer? ‘Rischio generale basso ma sorvegliare”

(Adnkronos) – "Il rischio complessivo di sanità pubblica per questo enterovirus lo vedo molto limitato, così come precisa anche l'Organizzazione mondiale della sanità, pur nella gravità dei casi descritti e nella necessità di fare attenzione e di sorvegliare". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università Statale di Milano, dopo l'alert lanciato dall'Oms a seguito di 9 casi di sepsi neonatale, con 7 morti, registrati in Francia e associati a un tipo enterovirus detto E-11, e in particolare a un lignaggio ricombinante in precedenza non rilevato nel Paese d'Oltralpe. L'esperto invita a cogliere "anche l'aspetto positivo" di avvisi come questo, così come quello diffuso dall'Oms nelle scorse settimane e relativo a un rialzo di miocarditi gravi (2 decessi su 15 casi) nei lattanti in Uk, sempre associate a degli enterovirus. La faccia buona della medaglia è proprio il monitoraggio di questi nemici invisibili, un approccio "che per certi versi – osserva Pregliasco – è anche un po' figlio della lezione appresa con Covid: una riorganizzazione e un potenziamento dei sistemi di sorveglianza epidemiologica, di individuazione e di segnalazione di situazioni anomale, in un'ottica proattiva" di guardia alta e preparazione. —salute/sanitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Giugno 2023