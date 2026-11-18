Salute, Pintaudi (Amd): ‘specialisti e Mmg siano coinvolti in sensibilizzazione su Ldl’

“La sensibilizzazione deve coinvolgere tutti i player del processo di cura che intercettano in qualche misura la persona affetta da diabete: dagli specialisti al medico di medicina generale”. Lo ha detto Basilio Pintaudi, dirigente medico Grande ospedale metropolitano Niguarda di Milano e consigliere nazionale Amd – Associazione medici diabetologi, nel corso dell’incontro con la stampa, organizzato oggi a Milano da Amgen, intitolato ‘Colesterolo Ldl, placca e rischio cardiovascolare: quanto ne sanno gli italiani?’.



Pubblicato il 18 Novembre 2026