In quanto produttori di probiotici, “Come Sacco System sentiamo la responsabilità di raccontare al consumatore finale quella che è la realtà sui probiotici, quindi cosa sono effettivamente e come funzionano”. Così Patrizia Origoni, Marketing Director di Sacco System a margine del convegno “Integratori probiotici: quando la ricerca incontra il consumatore” che si è svolto al Mudec di Milano.



Pubblicato il 26 Novembre 2026