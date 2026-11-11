Salute, Murzilli (Aaiito): “”Per asma severa non controllata presto disponibile farmaco ultra long

Per i pazienti affetti da asma severa non adeguatamente controllata dalla terapia standard “sta per entrare in commercio depemokimab, un nuovo farmaco biologico che ha come caratteristica quella di essere somministrato ogni sei mesi”. Lo ha detto Francesco Murzilli, presidente Aaiito – Associazione allergologi immunologi italiani territoriali e ospedalieri e direttore di Allergologia all’ospedale S.Filippo e Nicola di Avezzano (L’Aquila), in occasione dell’incontro “Salute respiratoria in Italia e innovazione terapeutica. Verso una roadmap condivisa per asma grave, Bpco e poliposi nasale”, svoltosi oggi alla Biblioteca del Senato a Roma.



Pubblicato il 11 Novembre 2026