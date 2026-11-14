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Salute, Marra (Diabete Italia): “”Speranza è abbassare numero di esordi in chetoacidosi’

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“L’aspetto fondamentale, ed è ciò che cercheremo di fare, sarà svolgere un monitoraggio su tutto il territorio per cercare di uniformare le procedure che verranno adottate. Lo screening è cruciale, soprattutto, per evitare che i minori arrivino all’esordio con una condizione grave come la chetoacidosi diabetica. Nelle quattro Regioni in cui è stata svolta l’attività propedeutica di screening, gli esordi in chetoacidosi si sono ridotti notevolmente. Il primo risultato che speriamo di ottenere è, quindi, proprio questo: abbassare in modo significativo, sarebbe molto bello arrivare a zero, il numero di esordi in chetoacidosi”. Lo afferma Fabiano Marra, presidente Diabete Italia, oggi a Roma, all’incontro istituzionale e scientifico dedicato alla prevenzione, alla diagnosi precoce, alla ricerca e all’innovazione nel campo del diabete, organizzato alla Camera dei Deputati in occasione della Giornata mondiale del diabete.


Pubblicato il 14 Novembre 2026

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