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Salute: lenti intraoculari la vera alternativa al laser
Le lenti fachiche intraoculari, tra cui le ICL, rappresentano una soluzione per la correzione di difetti visivi come miopia, ipermetropia e astigmatismo, anche di entità elevata. A differenza delle tecniche laser corneali, si tratta di una procedura additiva: la lente viene impiantata all’interno dell’occhio, senza modificare la struttura della cornea. Se n’è parlato con il dottor Luca Razzano e il dottor Bernardo Mutani, chirurghi del segmento anteriore presso il Centro di Oculistica CLK di Torino.
Pubblicato il 18 Novembre 2026