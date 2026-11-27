“La salute del cervello non conosce confini e non può essere circoscritta a singole iniziative. Dobbiamo collaborare a livello internazionale, facendo convergere competenze ed esperienze per tutelare un organo fondamentale per la nostra qualità di vita”. Lo ha dichiarato Claudio Bassetti, prof. di Neurologia e Rettore dell’Università Svizzera italiana, a margine del terzo appuntamento dell’International Alliance on Brain Health a Roma. “L’alleanza, nata 17 mesi fa a Berna, in Svizzera, ha portato tutte le esperienze regionali, nazionali e mondiali sulla salute del cervello. Ad aprile c’è stato l’incontro di Buenos Aires e qui a Roma i sette gruppi fondatori hanno firmato l’accordo dell’International Alliance, felice che la Società Italiana di Neurologia sia una delle “sette sorelle” che hanno portato a questa fondazione, un momento storico”.



Pubblicato il 27 Novembre 2026