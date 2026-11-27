La salute del cervello diventa il terreno di una nuova alleanza scientifica internazionale. Nasce ufficialmente a Roma l’International Alliance on Brain Health (IABH), con l’obiettivo di promuovere strategie condivise per la prevenzione delle malattie neurologiche e psichiatriche, favorire la ricerca e orientare le politiche sanitarie verso una maggiore tutela del benessere cerebrale lungo tutto l’arco della vita. Ideata a Berna, in Svizzera, e dopo un incontro a Buones Aires ad aprile, si è costituita ufficialmente a Roma con la firma di un accordo da parte di sette soci fondatori tra cui la Società Italiana di Neurologia (Sin).



Pubblicato il 27 Novembre 2026