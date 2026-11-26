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Salute, Caspani (Sacco System): “In crescita la vendita dei probiotici su canali online”
“Ci sono dei trend, anche come forme di vendita, di commercializzazione dei probiotici che riprendono quello che sta accadendo in altri Paesi del mondo, come gli Stati Uniti o la Cina, dove la stragrande maggioranza delle vendite di prodotti similari a base di probiotici, integratori o alimenti funzionali avviene attraverso canali online”. Così Marco Caspani, Executive Director Business Unit Microbiome di Sacco System, a margine dell’evento “Integratori probiotici: quando la ricerca incontra il consumatore” che si è svolto al Mudec di Milano.
Pubblicato il 26 Novembre 2026