“Ci sono dei trend, anche come forme di vendita, di commercializzazione dei probiotici che riprendono quello che sta accadendo in altri Paesi del mondo, come gli Stati Uniti o la Cina, dove la stragrande maggioranza delle vendite di prodotti similari a base di probiotici, integratori o alimenti funzionali avviene attraverso canali online”. Così Marco Caspani, Executive Director Business Unit Microbiome di Sacco System, a margine dell’evento “Integratori probiotici: quando la ricerca incontra il consumatore” che si è svolto al Mudec di Milano.



Pubblicato il 26 Novembre 2026