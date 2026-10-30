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Salute, Bitozzi (Lilly Italia): “Informarsi su più canali, e per i giovani contenuti pensati per i

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“Informarsi sui temi di salute pubblica è un dovere, perché ci riguardano tutti”. Lo ha detto Benedetta Bitozzi, Communication, Advocacy & Policy di Lilly Italia, all’Health Journalism Forum in corso al Cardarelli di Napoli. L’invito è a non delegare ad altri il compito di tenersi aggiornati, a selezionare con cura le fonti e a confrontarsi con punti di vista diversi. Per le aziende farmaceutiche, ha spiegato, il dovere è produrre informazioni attendibili e referenziate. Per raggiungere i giovani servono invece contenuti “social first”, non riadattati da altri canali, perché “parlare di salute non vuol dire non poter essere creativi”.


Pubblicato il 30 Ottobre 2026

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