“C’è una forte aspettativa a cui la ricerca sta dando un grosso contributo e nei prossimi anni sono convinto che vedremo uscire in commercio tanti nuovi ceppi probiotici con attività estremamente interessanti”. Così Massimo Barberi, Direttore di Microbioma.it a margine dell’evento “Integratori probiotici: quando la ricerca incontra il consumatore” che si è svolto al Mudec di Milano.



Pubblicato il 26 Novembre 2026