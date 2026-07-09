Salta la nomina di D’Errico al Parco Nazionale del Gargano

Nuovo stop per la presidenza del Parco nazionale del Gargano. La Commissione Ambiente della Camera ha respinto la proposta di nomina di Vincenzo D’Errico, indicato dal ministro dell’Ambiente e scelto dalla Regione Puglia, aprendo un nuovo fronte di scontro politico sulla guida dell’ente.

A rendere noto l’esito del voto sono state le opposizioni, che parlano di una spaccatura interna alla stessa maggioranza di governo. Sulla candidatura di D’Errico sono stati espressi 18 voti contrari. Analoga sorte è toccata a Giuseppe Colucci, proposto per la presidenza del Parco dell’Alta Murgia, bocciato con 19 voti contrari. In entrambi i casi il Partito democratico, insieme agli altri gruppi di opposizione, ha scelto di non partecipare al voto.

“La maggioranza è nel caos – ha dichiarato il deputato Pd Marco Simiani –. Porta in Commissione candidati indicati dal Governo e poi non li sostiene”. Dello stesso tenore il commento della parlamentare del Movimento 5 Stelle Daniela Morfino, che parla di «un cortocircuito» istituzionale.

“Il Parco Nazionale del Gargano sembra non conoscere pace. Dopo la fallimentare esperienza della presidenza di Pasquale Pazienza, voluta dalla Lega, oggi assistiamo all’ennesimo spettacolo indecoroso offerto dalla destra di governo. Per mesi Forza Italia ha bloccato la nomina del presidente per imporre il proprio candidato, Raffaele Di Mauro, oggi commissario del Parco, arrivando a costruire una terna che è apparsa fin da subito una mera operazione di facciata e un’evidente farsa”. Lo ha sottolineato in una nota l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Mario Furore dopo che la maggioranza ha bocciato in commissione Ambiente della Camera due nomine proposte per l’ente parco nazionale del Gargano e per quello dell’Alta Murgia. “Nell’intesa con la Regione Puglia, il presidente Michele Emiliano (ex presidente, ndr) ha scelto legittimamente, all’interno della terna proposta dal ministro Gilberto Pichetto Fratin, il nome di Vincenzo D’Errico. Oggi – dice Furore – si consuma il paradosso: gli stessi parlamentari della maggioranza bocciano in Commissione il candidato individuato attraverso una procedura promossa dal loro stesso Governo, sconfessando di fatto il ministro competente”. “Siamo di fronte a un cortocircuito istituzionale gravissimo. A pagare il prezzo di questi giochi di potere – continua – è ancora una volta il Parco Nazionale del Gargano, che resta ostaggio delle guerre interne alla destra invece di avere una guida stabile e una strategia per la tutela dell’ambiente, della biodiversità e dello sviluppo sostenibile del territorio. La destra continua a considerare il Parco come un luogo dove spartire incarichi e regolare conti politici, anziché come uno dei patrimoni naturalistici più importanti d’Europa. Il Gargano merita rispetto, competenza. e una governance autorevole”.



Pubblicato il 9 Luglio 2026