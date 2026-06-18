Salta De Vito, Emilio Longo resta il favorito per la panchina

La strada verso il ritorno tra i professionisti appare ormai tracciata, ma in casa Foggia non mancano i colpi di scena. L’ultimo riguarda l’assetto dirigenziale del club rossonero: Enzo De Vito, infatti, non sarà il nuovo direttore sportivo. L’ex dirigente di Avellino e Potenza, che aveva raggiunto un accordo di massima con la proprietà rossonera, avrebbe deciso di accettare la proposta della Juve Stabia, preferendo l’opportunità di tornare immediatamente a lavorare in Serie B. Una scelta già comunicata ai patron Nicola Casillo e Antonio De Vitto, che hanno subito avviato la ricerca di un nuovo responsabile dell’area sportiva. Una frenata inattesa nella pianificazione societaria che, tuttavia, non sembra destinata a modificare le altre strategie in vista della prossima stagione. In particolare, resta forte la candidatura di Emilio Longo per la guida tecnica della squadra. L’allenatore continua a essere il profilo più gradito alla proprietà, che punta a costruire un progetto basato su un calcio offensivo, moderno e propositivo.

Intanto, il clima attorno al Foggia è profondamente cambiato rispetto a poche settimane fa. Quella del 26 aprile, data che aveva lasciato i tifosi con il timore concreto della retrocessione nei dilettanti, sembra ormai appartenere al passato. Nel giro di due mesi, lo scenario si è completamente ribaltato e oggi il ritorno in Serie C appare sempre più vicino. Determinante, in questo senso, è stata la rinuncia del Bra a presentare la domanda di riammissione. Una decisione che, di fatto, ha spalancato ai rossoneri le porte della Lega Pro attraverso la graduatoria predisposta dalla Federazione. Il Foggia si trova infatti in una posizione privilegiata per ottenere il ripescaggio amministrativo e riabbracciare il calcio professionistico. Per l’ufficialità bisognerà comunque attendere ancora qualche settimana. Il percorso burocratico prevede infatti la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di Serie D entro il 10 luglio e, successivamente, quella per la riammissione in Serie C entro il 20 luglio. Sarà quindi la seconda metà del mese a fornire il verdetto definitivo, anche se al momento non sembrano esserci particolari ostacoli all’esito positivo della procedura.

Parallelamente, la società continua a lavorare alla definizione dell’organigramma e della struttura tecnica che dovrà affrontare la nuova stagione. Confermata la presenza di Francavilla nel ruolo di direttore generale e quella di Pavone come supervisore dell’area tecnica. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare novità sia sul fronte del nuovo direttore sportivo sia su quello dell’allenatore.

La proprietà, inoltre, sarebbe pronta a tornare a parlare pubblicamente. All’orizzonte ci sono infatti aggiornamenti sulla prossima campagna abbonamenti e una possibile conferenza stampa utile a fare il punto sul futuro del club. Con la Serie C ormai a portata di mano, il Foggia si prepara a voltare pagina e ad aprire un nuovo capitolo della propria storia. (ph.Foggia Calcio)



Pubblicato il 18 Giugno 2026