Salotto 2026, al via XX edizione dell’appuntamento del mondo sulle infrastrutture digitali

(Adnkronos) – Vent’anni di crescita, relazioni e confronto con i protagonisti del settore per l’evento promosso da MIX – Milan Internet Exchange. Dalla prima edizione a oggi, il Salotto si è affermato come un appuntamento di riferimento per il mondo delle telecomunicazioni e delle infrastrutture digitali, accompagnando l’evoluzione del comparto e conquistando nel tempo la fiducia di aziende e operatori. Un percorso che trova conferma nei numeri dell’edizione 2026, in programma l’11 e 12 novembre all’Allianz MiCo di Milano, con oltre 1.500 partecipanti attesi in rappresentanza di più di 500 aziende.Nel corso delle due giornate saranno affrontati alcuni dei temi che stanno ridefinendo il settore, con il contributo di esponenti delle imprese, delle istituzioni e del mondo della ricerca. Ad aprire i lavori sarà Caroline Gabriel, partner, Networks and cloud research di Analysys Mason, con la presentazione della ricerca ‘IP infrastructure at a crossroads? The impact of cloud, AI and sovereignty on investment and adoption trends’. Tra gli appuntamenti della prima giornata, l’intervista a Walter Renna, ceo di Fastweb + Vodafone, condotta da Federica Meta, direttrice di Corriere delle Comunicazioni. A seguire, Enrico Pagliarini, giornalista di Radio 24 – Il Sole 24 Ore, intervisterà Alejandra de Iturriaga, direttrice Telecomunicazioni e Audiovisivo della Cnmc e futura presidente di Berec.

La mattinata proseguirà con due panel dedicati ad alcune delle principali trasformazioni in atto nel settore. Il primo approfondirà il rapporto tra intelligenza artificiale e connettività, analizzando come la diffusione delle applicazioni AI stia ridefinendo le esigenze delle reti e aprendo nuove opportunità per gli operatori. Il secondo si concentrerà sul ruolo del cloud nella trasformazione digitale, tra evoluzione delle infrastrutture, sviluppo di nuovi servizi e scenari di mercato. Entrambi i panel vedranno la partecipazione di rappresentanti di primo piano delle aziende del comparto. Il 12 novembre si aprirà con MIX’COOL al Salotto, il progetto di MIX rivolto esclusivamente alle scuole e pensato per avvicinare gli studenti al mondo di Internet e delle reti IP. Per questa edizione sono attesi 200 studenti delle classi quinte degli istituti tecnici a indirizzo informatico e telecomunicazioni che avranno l’opportunità di approfondire il funzionamento delle infrastrutture che sostengono la Rete e di conoscere più da vicino le competenze professionali richieste dal settore. La giornata prevede inoltre sessioni tecniche dedicate alla sicurezza delle infrastrutture, alle reti quantum-safe e un keynote su IPv6 a cura di Nicole Wajer, Technical Solutions Architect di Cisco.

Tra le novità dell’edizione 2026 debutta Salotto Think Tank, un format a porte chiuse che riunisce esponenti delle telecomunicazioni, delle infrastrutture digitali, del cloud, dei data center, delle istituzioni e del mondo economico per approfondire quattro temi strategici: ‘Cavi sottomarini: l’infrastruttura invisibile dell’Internet globale’, con un focus sulla sicurezza delle reti e sul ruolo del Mediterraneo; ‘Data center: crescita, energia e infrastrutture’, sulle condizioni per attrarre investimenti e sostenere lo sviluppo del mercato italiano; ‘IPv6 Act: accelerare l’adozione di IPv6 in Europa’, sulle barriere alla transizione e sulle strategie per favorirne la diffusione; e ‘Sovranità digitale: le condizioni per rafforzare l’autonomia strategica europea’, dedicato alle infrastrutture e alle scelte tecnologiche che incidono sulla competitività del sistema europeo. Oltre ai momenti di approfondimento, il Salotto offre uno spazio di confronto e relazione tra aziende, operatori e professionisti del comparto. Gli stand degli sponsor e le aree dedicate agli incontri favoriranno lo scambio di esperienze e nuove collaborazioni, creando occasioni di networking tra i diversi protagonisti dell’ecosistema digitale.

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Pubblicato il 5 Novembre 2026