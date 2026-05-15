Attualità

Salone Libro, Calise (Fs): “Noi motore di cultura, raccogliamo esperienze di chi viaggia”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "'Viaggiare con leggerezza' è il progetto del Gruppo FS in collaborazione con il Salone del Libro di Torino.  Un progetto giunto alla sua terza edizione, un patto che il Gruppo FS stringe quotidianamente e annualmente con la cultura, con luoghi come questo in cui si vive e si respira editoria. Un progetto che andrà avanti, con il quale intendiamo non soltanto farci motore della cultura, ma anche raccogliere tutte quelle esperienze che all'interno dei nostri asset ferroviari, a bordo dei nostri treni, nelle nostre stazioni, o anche grazie alle occasioni che a bordo dei nostri treni si sviluppano, riusciamo in qualche modo a sviluppare dei racconti. É un patrimonio culturale che non va disperso, che va valorizzato e del quale ci sentiamo molto responsabili". Lo ha dichiarato Alessandra Calise, responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne del Gruppo FS intervendo al Salone del Libro di Torino dove è stata presentata l’antologia 'Viaggiare con leggerezza', edita da minimum fax, che raccoglie gli scritti dei vincitori della terza edizione del concorso letterario 'A/R Andata e Racconto. Viaggiare con leggerezza: istruzioni per l’uso' promosso da FS e dal Salone Internazionale del Libro di Torino. 
—culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Maggio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Salone Libro, Di Stefano: “Grande emozione vincere concorso Fs con mio racconto”

16 minuti fa

Festival di Cannes, John Travolta riceve a sorpresa la Palma d’oro d’onore

24 minuti fa

Italiani morti alle Maldive, direttore MaRhe: “Montefalcone bravissima, stavamo organizzando crociera per studenti”

28 minuti fa

Darderi litiga con spettatore e mostra la racchetta: cos’è successo agli Internazionali

55 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio

Questo si chiuderà in 5 secondi