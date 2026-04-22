Salone del Mobile: Bsh a EuroCucina con stand marchi Bosch, Siemens e Neff

(Adnkronos) – In occasione di EuroCucina 2026, il Gruppo BSH Home Appliances sceglie Milano "per raccontare la propria visione della cucina e dell’abitare contemporaneo, confermandosi protagonista di uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati al design e all’innovazione per l’ambiente domestico", evidenzia in una nota il gruppo, per cui la presenza in fiera "rappresenta un momento strategico di dialogo con il mercato, con i partner e con i consumatori, in cui convergono tecnologia, qualità, funzionalità ed estetica, con l’obiettivo di semplificare la vita quotidiana". Con gli stand dedicati ai marchi Bosch, Siemens e Neff, il gruppo presenta un "portafoglio multi-brand solido e distintivo, capace di interpretare esigenze differenti attraverso soluzioni e concept specifici, ma coerenti all’interno di una strategia comune". Accanto alla presenza in fiera, Gaggenau sceglie il contesto del FuoriSalone per esprimere la propria identità esclusiva, esponendo a Villa Necchi Campiglio, luogo simbolo del dialogo tra design e architettura. "Affidabilità, funzionalità e durata nel tempo" – viene evidenziato – sono i pilastri su cui si costruisce la proposta Bosch a EuroCucina, raccontata attraverso il claim 'Works Like A Bosch', sottolineando il proprio impegno verso la qualità e durabilità. Tra i prodotti di punta presentati in fiera figurano il robot aspirapolvere e lavapavimenti da incasso, che scompare all’interno del mobile della cucina, oltre ai frigoriferi da incasso Xxl con capacità massima e cerniere in grado di sostenere fino a 70 kg. Presso lo stand Siemens i visitatori potranno sperimentare 'Intelligenza che sorprende', con soluzioni intelligenti che sfruttano la potenza dell'Ia per adattarsi alle esigenze dei consumatori. Tra i prodotti principali spiccano la gamma Matt Edition in nero opaco e il forno intelligente con telecamera Ai, che fa parte anche di una mini-esposizione voluta per celebrare i 100 anni dei forni Siemens come rappresentanza dell’evoluzione della tecnologia. Inoltre, Siemens ha avviato una collaborazione strategica con il Pantone Color Institute per ridefinire il proprio colore aziendale, denominato 'Vibrant Petrol' e riconosciuto come The Color of Intelligence. Infine, la cucina come spazio di creatività e libertà espressiva è al centro del 'Rinascimento del gusto' firmato Neff. Gli elettrodomestici del marchio si integrano armoniosamente nelle cucine degli appassionati, offrendo soluzioni iconiche come i forni Slide & Hide e i piani cottura con ventilazione integrata, pensati per favorire precisione, entusiasmo e piacere culinario. Tra le tecnologie innovative presentate, spicca il cassetto a vapore che permette a tutti, anche a chi ha poco spazio in cucina, di preparare piatti sani e gustosi. "EuroCucina ci offre l'opportunità di evidenziare i punti di forza dei nostri marchi e di mostrare come si presenta la cucina di oggi. Il nostro obiettivo è, ed è sempre stato, quello di costruire prodotti che facciano una reale differenza nella vita quotidiana delle persone", afferma Rudolf Klötscher, Chief Sales & Service Officer e membro del Consiglio di amministrazione, che aggiunge: "Qui a EuroCucina è possibile vedere come BSH sia l’indiscusso leader in Europa nel settore degli elettrodomestici da incasso, che ha registrato un +4% nel 2025 grazie alla nostra esperienza. I quattro pilastri del nostro successo sono l’ampio range di prodotti, brand molto forti, la nostra capacità di innovare – con 847 milioni di euro investiti in R&D nel 2025 – e una grande attenzione alle esigenze del cliente che continua con la stessa qualità anche nel post-vendita". La presenza a EuroCucina rappresenta la sintesi di una strategia industriale che, nel 2025, ha consentito a BSH di affrontare un contesto macroeconomico complesso e sfidante. Nel corso dell’esercizio, il gruppo ha registrato un fatturato di 15 miliardi di euro. Al netto degli effetti valutari, ciò rappresenta un calo dell’1,6 % rispetto al 2024, mentre in valuta locale corrisponde a una crescita del 2,8 %, dimostrando resilienza e capacità di investimento nel futuro. "Il 2025 è stato un anno caratterizzato da numerose avversità, ma abbiamo avuto conferma che la nostra roadmap per il futuro sta funzionando. Abbiamo preso decisioni importanti, ci siamo affermati nel mercato e abbiamo posto le basi per la nostra competitività e solidità futura", commenta Matthias Metz, ceo del gruppo BSH, che aggiunge: "La nostra ambizione è chiara: dare forma ai mercati anche attraverso innovazioni impattanti che da un lato semplifichino la vita delle persone e dall’altro contribuiscano alla crescita dei nostri partner, insieme a noi". In questo scenario, l’Europa si conferma una regione centrale per il gruppo: nonostante la pressione sui prezzi, BSH ha registrato una crescita delle vendite dell’1,2%, con un contributo positivo anche dei principali mercati, tra cui l’Italia, che ha visto una chiusura dell’esercizio 2025 con un fatturato pari a 330 milioni di euro. Il mercato italiano si conferma infatti un pilastro strategico per il settore degli elettrodomestici da incasso, posizionandosi come il secondo in Europa e offrendo un potenziale enorme grazie a una rete di circa 11.000 punti vendita arredo. In questo scenario altamente competitivo, BSH ha saputo mantenere una progressione costante con una crescita media annua del 3% dal 2019, consolidando il primato nel segmento premium, ovvero quello con una fascia di prezzo superiore agli 800 €. Questo successo è trainato soprattutto dalle partnership con i produttori di cucine, che hanno generato un incremento annuo del 14,7%. L'impegno a lungo termine è testimoniato dalla presenza ventennale a EuroCucina, dove nel 2026 l'azienda presidia lo spazio espositivo con una superficie imponente di oltre 1.400 m².

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Pubblicato il 22 Aprile 2026