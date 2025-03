Salone del Camper 2025: lusso, libertà e viaggi senza confini

(Adnkronos) – Il turismo in camper non è più solo una scelta alternativa: è un vero stile di vita. Sempre più italiani ed europei scelgono la strada come casa, alla ricerca di esperienze autentiche e libertà di movimento. Il Salone del Camper 2025, in programma dal 13 al 21 settembre alle Fiere di Parma, celebra questa filosofia con la sua 16ª edizione.

Organizzato da Fiere di Parma in collaborazione con APC, l’evento è il più importante del settore in Italia e secondo in Europa. Un appuntamento dedicato a viaggiatori, famiglie, professionisti e appassionati del turismo all’aria aperta. Nel 2024 le immatricolazioni di camper in Italia sono aumentate del 19,2%, mentre in Europa la crescita si attesta al 9,5%. Secondo FAITA, i pernottamenti in campeggi e strutture open air hanno superato i 53 milioni, +1,8% rispetto all’anno precedente. Il Ministero del Turismo ha investito oltre 32 milioni di euro per incentivare la creazione di aree di sosta, seguite da iniziative regionali come quella del Piemonte, con ulteriori 1,9 milioni. L’Italia è oggi il terzo produttore europeo di camper, con oltre 8.000 addetti e più dell’80% della produzione destinata all’export.

Il lusso nell’automotive si misura in autonomia, comfort e design. I nuovi modelli di camper sono vere e proprie suite mobili: camere ampie, cucine accessoriate, bagni spaziosi e dotazioni tecnologiche avanzate. Non mancano soluzioni ispirate alla nautica, come vani a scomparsa, materiali pregiati e sistemi domotici per una gestione completa degli ambienti. Molti modelli offrono anche spazi per bici, moto o piccoli veicoli, oltre a connessione internet satellitare e impianti di intrattenimento di alto livello. Sempre più diffuso è l’uso del camper per lavorare da remoto, combinando vita e lavoro in perfetta libertà. Il Salone del Camper 2025 sarà il palcoscenico ideale per scoprire veicoli ricreazionali,

accessori, mete di viaggio e tendenze del settore. Una manifestazione che celebra il turismo outdoor come esperienza di lusso accessibile, sostenibile e personalizzabile.



Pubblicato il 27 Marzo 2025