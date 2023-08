Salines ritorna con la maglia del Calcio Foggia

Il Calcio Foggia 1920 ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Emmanuele Salines, il calciatore si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2025. Emmanuele Salines, esterno destro nato a Mugnano di Napoli l’8 novembre del 2000, cresce nei settori giovanili di Messina, Bari e Cosenza.La sua prima esperienza tra i “grandi” la fa proprio in terra dauna, figurando tra i migliori nel campionato di Serie D svolto dai Satanelli nella stagione sportiva 19/20. Salines si trasferisce al Catanzaro che a metà campionato lo gira in prestito in D all’Ostiamare, per poi passare alla Feralpisalò con cui trascorre due stagioni, collezionando 41 presenze (23 nell’ultimo campionato) e contribuendo alla storica promozione della squadra lombarda in Serie B. “Bentornato Emmanuele” sono le parole che campeggiano sul canale ufficiale della società. Da perno della difesa del Feralpisalò, a ragazzino quando aveva vestito la maglia del Foggia, torna con maggiore esperienza e grande voglia, forte della sua fisicità ed altezza, il giocatore potrà dare un grande aiuto al reparto difensivo della squadra allenata da Cudini. Il 3 settembre ci sarà il debutto dei Satanelli nel derby contro il Taranto in trasferta, per poi tornare quasi dieci giorni dopo, in casa allo “Zaccheria” contro il Calcio Giugliano. Sino ad allora il diesse Belviso avrà dovuto completare i tasselli mancanti per allestire una squadra competitiva. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.



Pubblicato il 24 Agosto 2023