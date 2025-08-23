Attualità

Salerno, donna trovata morta in casa a Montecorvino Rovella: si cerca l’ex compagno

Meno di un minuto

(Adnkronos) – Una donna 47enne è stata trovata morta questa mattina a Montecorvino Rovella (Salerno) dai carabinieri della stazione del posto. Il corpo è stato rinvenuto riverso sul pavimento dell'abitazione della donna.  L'ex compagno è attivamente ricercato dagli investigatori che stanno svolgendo le indagini, coordinate della procura di Salerno, per accertare quanto accaduto.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


