Attualità

Salerno, accoltella una donna poi si lancia dalla finestra: morti entrambi

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Accoltella una donna e poi si lancia dalla finestra: entrambi sono morti. La tragedia nel pomeriggio di oggi a Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno. Un uomo di 40 anni ha accoltellato una donna 40enne, gettandosi successivamente dalla finestra.  L'uomo è deceduto sul colpo, mentre la donna è morta poco dopo il ricovero al vicino ospedale di Cava de' Tirreni per le gravissime lesioni riportate nell'aggressione. I due non erano conviventi. Sul caso indagano i Carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 21 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Caso Epstein, dipartimento Giustizia ripubblica 119 pagine ‘con censure minime’

14 minuti fa

Sassuolo-Torino 0-1, decide il rigore di Vlasic

1 ora fa

Verissimo, Polonara: “Passato un incubo”. La moglie: “In coma non l’ho mai lasciato solo”

2 ore fa

Serie A, oggi Fiorentina-Udinese – Diretta

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio