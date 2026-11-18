(Adnkronos) –

È stata uccisa perché si sarebbe intromessa in una lite tra due coniugi. È questo il movente che avrebbe spinto un uomo a uccidere l’anziana parente di 88 anni a Castel San Giorgio (Salerno). Il decreto di fermo di indiziato di delitto è stato emesso dalla Procura di Nocera Inferiore ed eseguito dai carabinieri della compagnia di Mercato San Severino già nel pomeriggio di ieri nei confronti di un uomo al quale è stato contestato il reato di omicidio aggravato.

Nel corso dell’interrogatorio con il pubblico ministero, l’indagato ha confessato di aver accoltellato l’anziana donna, alla quale era legato da un rapporto di parentela, effettuando una ricostruzione lucida e dettagliata dell’accaduto individuando il movente del gesto – scrive in una nota il procuratore Luigi Alberto Cannavale – nella circostanza che l’anziana donna si era intromessa in una lite familiare tra lui e la propria consorte, a seguito della quale quest’ultima si era allontanata dalla propria abitazione.

L’uomo ha anche fatto rinvenire l’arma utilizzata, un coltello munito di impugnatura a noccoliera, sottoposto a sequestro.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Novembre 2026