Attualità

Salerno, 88enne uccide la moglie malata e allettata poi tenta il suicidio

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Avrebbe ucciso la moglie malata e allettata, per poi tentare il suicidio. È accaduto a Serre, in provincia di Salerno. La vittima è una donna di 82 anni, il marito 88enne è rimasto ferito. I soccorsi sono stati allertati dalla badante della coppia non appena arrivata in casa. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato l’88enne al pronto soccorso dell’ospedale di Eboli. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Eboli e del nucleo investigativo di Salerno. Secondo una prima ricostruzione, pare che l’uomo abbia colpito la donna con un’arma da taglio, uccidendola nel letto. Successivamente avrebbe tentato il suicidio, rimanendo ferito.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Estonia, Tallinn si prepara a un’occupazione: pronto il piano per governare anche dall’estero

5 minuti fa

È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici: “Le liti e gli scontri in tv mi mettono a disagio”

7 minuti fa

Giallo di Pietracatella, la Polizia scientifica a Berlino per prelevare impronte digitali su cinque reperti

14 minuti fa

Athora Italia: “Su successione tra genitori e figli manca dialogo, 33% eredi teme liti familiari su gestione beni”

15 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio