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Salerno, 58enne trovato morto in casa: ipotesi omicidio

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(Adnkronos) – La procura di Nocera Inferiore ha aperto un'inchiesta sulla morte di un uomo di 58 anni, trovato senza vita questa mattina all'alba a Pagani in provincia di Salerno. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale tenenza e del reparto territoriale di Nocera Inferiore per avviare le indagini.  Al momento non è esclusa alcuna pista, ma la prima ipotesi porta ad un omicidio in seguito ad una lite familiare.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Luglio 2026

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