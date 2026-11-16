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Salerno, 50enne trovata morta in casa ad Angri con ferite da arma da taglio

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(Adnkronos) – È stata trovata senza vita e con ferite da arma da taglio sul corpo, una donna di 50 anni residente ad Angri (Salerno). Rimasta vedova da poco, il corpo senza vita è stato ritrovato questa mattina in un’abitazione di via don Carlo La Mura da uno dei figli della donna. Viste le ferite da arma da taglio sul corpo, non è esclusa l’ipotesi omicidio, anche perché – secondo quanto si apprende – l’altro figlio non si trova da alcune ore. Sul caso indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dalla Procura nocerina. La salma resta a disposizione per l’autopsia. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Novembre 2026

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