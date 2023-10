Salernitana-Cagliari 2-2, Inzaghi salva il debutto in extremis

(Adnkronos) – Si chiude sul 2-2 la sfida salvezza all'Arechi tra la Salernitana del neo tecnico Pippo Inzaghi e il Cagliari di Claudio Ranieri. Un pari che serve a poco ad entrambe per la classifica ma è molto importante per il morale. Con il pari i campani salgono a 4 punti, mentre i sardi si portano a 3, sempre negli ultimi posti della classifica di Serie A. Primo tempo caratterizzato da una prevalente impronta dei padroni di casa, che sin dai primi minuti di gioco tentano di trovare la via del gol con una lunga serie di corner, senza riuscirci. Prima occasione per il Cagliari arrivata al 27', con Luvumbo Zito che sfrutta il filtrante di Mancosu battendo Costil. L'arbitro Chiffi però ferma il gioco, per fuorigioco dell'angolano. Nel finale ci prova Dia che però non impensierisce Scuffet. Accade poi tutto nel finale di partita. Al 79' arriva la rete del momentaneo vantaggio sardo con Luvumbo Zito, che riceve un servizio da Jankto e con il piatto batte Costil. All'86' la Salernitana trova il pari. Spunto vincente di Dia che batte Scuffet per l'1-1. All'88' ancora Cagliari avanti con Viola che di testa sfrutta al meglio l'assist di Shomurodov per l'1-2. Sembra chiusa ma al 95' l'arbitro dopo il consulto al Var assegna un rigore alla Salernitana per un fallo di mano di Viola. Sul dischetto va Dia che non sbaglia, fa doppietta e regala il 2-2 alla squadra di Inzaghi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Ottobre 2023