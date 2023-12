Salernitana-Bologna 1-2, doppietta di Zirkzee e Thiago Motta sogna la Champions

(Adnkronos) – Il Bologna vince 2-0 sul campo della Salernitana oggi nel match in calendario per la 15esima giornata della Serie A 2023-2024. La doppietta di Zirkzee consente alla squadra di Thiago Motta di salire a 25 punti, in piena zona Champions League. La Salernitana rimane ultima a quota 8. Il Bologna ipoteca la vittoria nei primi 20 minuti approfittando dell'avvio disastroso dei padroni di casa. Al 9', Posch tira e Costil respinge: Zirkzee è il più veloce a piombare sul pallone, 0-1. L'attaccante concede il bis al 20' approfittando di un disastroso retropassaggio di Lovato. Zirkzee ringrazia, salta Costil e firma il 2-0. La Salernitana non è in campo: la squadra di Inzaghi balla in difesa e non produce praticamente nulla in attacco per tutto il primo tempo, chiuso dai fischi del pubblico dell'Arechi. I campani provano a cambiare il copione nella ripresa. Ikwuemesi ha a disposizione la prima palla buona al 51', ma spreca tutto e consente a Skorupski di parare senza problemi. Il Bologna controlla e riparte sfiorando il tris al 65'. Zirkzee accende Ferguson che si presenta davanti a Costil, il portiere devia sul palo. La Salernitana riapre improvvisamente il match al 75'. Candreva imbuca per Simy, piatto preciso e gol: 1-2. I padroni di casa avrebbero tempo per l'assalto nell'ultimo quarto d'ora. La tensione sale e nel finale si vede poco calcio. Il Bologna regge, vince e sogna la Champions League. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Dicembre 2023