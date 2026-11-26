Lo studio di fattibilità per un parcheggio interrato nella zona di piazza Italia, finanziato dallo Stato nel 2021, entra nella fase di confronto tra più soluzioni. Le analisi fatte finora indicano come più adatte alcune aree vicine, anche perché la piazza è sottoposta a tutela e ha da poco completato i lavori di riqualificazione. Lo spiega l’assessore all’Urbanistica e alla Valorizzazione della Città Storica, Michele Salatto, che ricostruisce il percorso dell’intervento. “Piazza Italia è uno dei luoghi più rappresentativi di Foggia – dichiara Salatto – Al momento, stiamo approfondendo le opzioni nelle immediate vicinanze, che oggi ci sembrano le più adatte, escludendo totalmente la piazza, mai presa in considerazione. Sarà lo studio di fattibilità a indicarci la strada migliore.”

Con la deliberazione n. 10 del 7 ottobre 2021, la Commissione straordinaria, con i poteri della Giunta, candidò quattro progetti di fattibilità tecnico-economica al Fondo per la progettazione delle opere prioritarie del Ministero delle Infrastrutture. L’importo complessivo era di circa 1,07 milioni di euro, interamente coperto da risorse statali. Il programma comprendeva un parcheggio interrato nell’area di piazzale Italia, un secondo parcheggio interrato in vico Saraceno, i collegamenti con la nuova stazione Foggia AV e il potenziamento dei percorsi pedonali del centro. Per accedere al fondo, le opere dovevano essere previste dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, approvato dal Consiglio comunale nel 2018. Il Ministero ammise la proposta a finanziamento nel novembre 2021. I servizi di progettazione sono stati affidati nel febbraio 2023. Nell’agosto 2025 l’Amministrazione ha ottenuto dal Ministero lo slittamento al 31 dicembre 2026 del termine per approvare i progetti. In ottobre sono ripartite le attività del gruppo di progettazione e sono stati affidati gli studi geologici sul sottosuolo e anche il progetto per i collegamenti con la nuova stazione ha ripreso il suo corso.

“Stiamo dando seguito a impegni contrattuali già assunti quando ci siamo insediati – spiega l’assessore -. Questi fondi statali hanno scadenze precise ed è nostro compito utilizzarli per la città, senza lasciarli scadere”.

L’intervento ha seguito le tappe ordinarie di ogni opera pubblica in programmazione. È inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche, lo strumento con cui il Comune rende conoscibili a istituzioni e cittadini le opere che intende progettare e realizzare.

Si evidenzia, inoltre, che l’incarico è stato affidato con il precedente Codice dei contratti pubblici. Per questo lo studio deve confrontare più alternative prima di arrivare a una scelta. Oltre all’ipotesi iniziale di piazza Göppingen, l’assessorato ha chiesto ai progettisti di approfondire altre due opzioni. La prima prevede di ripensare il parcheggio “Ginnetto”, la seconda riguarda l’area di piazza Puglia.

“Il luogo scelto nel 2021 indica un’area e un’esigenza, non un progetto già definito – prosegue Salatto -. Vogliamo capire quale soluzione si inserisce meglio nella zona del centro cittadino, per spazi, accessi e traffico. Decideremo con gli elementi tecnici sul tavolo e nel confronto con la città”.

Intanto l’Amministrazione porta avanti una propria progettualità per la sosta nel centro storico. L’Area Rigenerazione urbana e PNRR ha redatto il Documento di indirizzo alla progettazione per vico Saraceno, con il Parco Attilio De Brita, e per piazza delle Grazie. Le due aree misurano complessivamente circa 11.200 metri quadrati. L’indirizzo è quello di parcheggi a raso drenanti e alberati, con meno superfici impermeabili, sistemi per la gestione delle acque piovane e nuove alberature, senza intaccare il verde esistente. La stima programmatica dell’investimento è di 5,4 milioni di euro.

“A vico Saraceno pensiamo a un parcheggio che diventi la naturale estensione del parco. A piazza delle Grazie, invece, a uno spazio che torni a dialogare con il luogo di culto – afferma l’assessore -. Vogliamo luoghi di sosta che prevedano anche piazze e giardini, capaci di dare ombra d’estate e di assorbire l’acqua quando piove. Ma, oltre a ragionare sui nostri progetti, dobbiamo necessariamente portare a termine quelli già avviati prima che i termini scadano in modo da non disperdere risorse e lasciare le scelte nelle mani della città.”



Pubblicato il 26 Novembre 2026