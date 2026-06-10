Salatto: “La città non può permettersi un nuovo commissariamento”

“Prendiamo atto della decisione della Sindaca Maria Aida Episcopo di rassegnare le dimissioni e le esprimiamo umana comprensione per una scelta complessa e offerta Non è facile oggi fare il sindaco, la professoressa Episcopo è andata supportata per la dedizione e l’impegno profuso nello svolgimento di un ruolo complicato. Sarebbe complicato per la città un altro periodo di commissariamento”. Lo afferma il presidente di Confindustria Foggia, Potito Salatto. “La vicenda, tuttavia, – rileva Salatto – impone una riflessione politica che non può essere elusa. È evidente che il sostegno alla Sindaca sia progressivamente venuto meno proprio da quelle forze che ne avevano promosso e supportato la candidatura. Il cosiddetto campo largo forse avrebbe dovuto mostrare maggiore capacità di valutazione e intuito nella scelta della persona chiamata a guidare una città ridotta da una fase commissariale e da anni di difficoltà amministrativa?”. Per Confindustria, Foggia “aveva bisogno di una guida dotata anche della forza politica e del carisma necessari per affrontare una macchina amministrativa complessa, condizionata da assetti e dirigenti consolidati da decenni, e per imprimere un cambiamento, un efficace spoiler system. E invece abbiamo assistito ad una reale sostanziale paralisi in molti settori strategici della vita cittadina”. Da qui la richiesta, “di interrompere la stagione delle candidature determinate da equilibri interni, quote di partito e decisioni assunte lontano dal territorio”. “Siamo stanchi – afferma Salatto – che il futuro di Foggia venga deciso a Bari oa Roma. I partiti hanno il coraggio di ascoltare i cittadini, le forze sociali e produttive, assumendosi fino in fondo la responsabilità delle proprie scelte. Per questo rivolgiamo un appello sia alla maggioranza sia alle opposizioni: Foggia non può più permettersi candidature deboli, di testimonianza o destinazioni alla sconfitta. Servono profili autorevoli, con curriculum solidi, competenze amministrative e capacità di leadership. Non necessariamente imprenditori, laddove soprattutto possono emergere conflitti di interesse, ma persone capaci di interpretare l’interesse generale e di guidare un processo di rinnovamento vero”.



Pubblicato il 10 Giugno 2026