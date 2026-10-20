Salatto: “Intesa con il Comune su piattaforma logistica e ampliamento”

Invitati dal Presidente di Confindustria Foggia, il dottor Potito Salatto, la Sindaca Maria Aida Episcopo, l’Assessore all’Urbanistica, l’Architetto Michele Salatto ed il Presidente del Consorzio Asi, Agostino De Paolis hanno incontrato gli imprenditori di Capitanata, intervenendo ad un tavolo, che ha anticipato i lavori dell’Assemblea generale dei soci confindustriali.

La prima cittadina ha definito l’ampliamento della Zona Asi, che l’amministrazione Episcopo ha in animo di varare ed approvare in Consiglio comunale quanto prima, «un allargamento di prospettive, possibilità e di investimenti nuovi».

«La piattaforma logistica, abbinata alla ferrovia, ci conduce allo sbocco marittimo necessario per importanti investimenti già programmati a Foggia, come il nuovo pastificio Barilla», ha affermato la Sindaca, sottolineando come il know how degli imprenditori sia uno stimolo per l’azione amministrativa.

«Le potenzialità nella logistica, con il potenziamento della piattaforma, sono uno dei punti di forza della provincia di Foggia», ha rilevato il Presidente dell’Asi.

«Vi sono già una serie di richieste di collegamento pervenute alla società FHP Group, l’accesso al polo ferroviario di Manfredonia sarà determinante. L’investimento della Barilla – ha ricordato De Paolis – è incoraggiato dal potenziamento della piattaforma e del porto industriale. Il raccordo ferroviario consentirà il trasporto delle merci via container».

Netto sull’ampliamento. «L’allargamento non è più differibile, perché l’area è satura. Riceviamo proposte di investimento da tutta Italia e anche dall’estero».

«La nuova piattaforma logistica dell’area industriale di Foggia, è un progetto di grande sviluppo per l’economia foggiana e per il suo hinterland», rimarca il Presidente di Confindustria Foggia, Potito Salatto.

«È stato un incontro piacevole e molto costruttivo – aggiunge- ringrazio la Sindaca ed il Presidente De Paolis per la disponibilità dimostrata. Con il Comune di Foggia abbiamo importanti interlocuzioni in corso, seguiamo con vivo interesse le aperture confermate dalla professoressa Episcopo e dall’Assessore Salatto sul cambio di prospettiva da dare alla città in riferimento all’elaborazione del nuovo PUG, il piano urbanistico generale, così come riteniamo sia importante la presenza di Ance». «Dopo anni di stallo, si sta dando concretezza all’ampliamento della zona Asi- conclude Salatto- Confindustria Foggia ha svolto un ruolo proattivo in tale processo: siamo stati artefici della velocizzazione delle procedure e delle interlocuzioni con l’Ente comunale. Per noi è fondamentale creare le condizioni per attrarre nuovi investimenti ed avviare un nuovo marketing territoriale in modo da cambiare la narrazione che ci si è incollata addosso dopo i cinque scioglimenti per infiltrazioni mafiose, che si sono succeduti negli anni nella nostra provincia, con il capoluogo in testa».



Pubblicato il 20 Ottobre 2026