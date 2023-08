Salario minimo, ‘pre-vertice’ a sorpresa Meloni-Fratoianni in aereo

(Adnkronos) – 'Pre-vertice' a sorpresa in aereo tra Giorgia Meloni e Nicola Fratoianni prima del summit a palazzo Chigi sul salario minimo. Il premier e il segretario nazionale di Sinistra italiana si sono ritrovati casualmente sullo stesso volo di linea Brindisi-Roma. Entrambi, infatti, tornavano dal mare della Puglia. Da ieri sera in Valle d'Itria per una vacanza in famiglia (con il compagno Andrea Giambruno, la figlia Ginevra, la sorella Arianna e il cognato, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida) la presidente di Fratelli d'Italia ha fatto un breve pit-stop nella Capitale (senza volo di Stato) per presiedere la riunione sul salario minimo di oggi alle 17 tra il governo e le opposizioni. Anche Fratoianni si trovava per qualche giorno di relax con il figlio in Puglia e per il rientro si è imbarcato sullo stesso aereo del presidente del Consiglio. Intercettato dall'Adnkronos prima dell'incontro con il governo, Fratoianni ha provato a smentire il 'pre-vertice' e con un sorriso si è congedato con la battuta: ''Ora direte che c'è il governo Meloni-Fratoianni…''. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Agosto 2023