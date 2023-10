Salario minimo, Cafà (Cifa Italia): “Rinvio atto dovuto”

(Adnkronos) – “La scelta di rinviare la discussione in Commissione Lavoro sulla proposta di legge finalizzata all’istituzione del salario minimo era un atto dovuto in quanto rispettoso della proposta avanzata dal Cnel – organo di rilevanza costituzionale – e delle parti sociali che lo compongono in rappresentanza di imprese e lavoratori”. Lo ha dichiarato Andrea Cafà, presidente dell’associazione di imprese Cifa Italia. —lavoro/sindacatiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Ottobre 2023